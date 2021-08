Im Zweifel für den Angreifer? Die neuen Regeln der Premier League

Und um unter anderem die Vielzahl an Elfmetern in der kommenden Saison zu vermindern, präsentiert die Liga in Zusammenarbeit mit der PGMOL nun ein angepasstes Regelwerk, welches die Schiedsrichter vor allem im Umgang mit Abseits-, Handspiel- und Elfmetersituationen zu neuen Leitlinien anhält.

“Im Grunde genommen verfolgen wir einen Ansatz, der das Spiel mehr fließen lässt”, verspricht Premier League-Schiedsrichter und PGMOL-Schiedsrichterchef Mike Riley. Doch besonders die neue Abseitsregel dürfte hierbei für Gesprächsbedarf auf Seiten der Fans sorgen.

Das sind die Regeln für die neue Premier League-Saison

Elfmeter: Sowohl Fans als auch die Spieler selbst kritisierten in der vergangenen Spielzeit die oftmals sehr strikte Linie der Schiedsrichter in Bezug auf vermeintliche Fouls im Strafraum. Dem soll nun verstärkt entgegengewirkt werden. Die Schiedsrichter sind in der kommenden Spielzeit dazu angehalten, vermehrt auf die Intensität des Kontakts sowie auf die vorausgehende Spielsituation zu achten und nicht sofort bei jeder kleinsten Berührung auf den Punkt zu zeigen.