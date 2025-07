In Deutschland ausgebildet: WSG Tirol holt Innenverteidiger

Der gebürtige Deutsch-Kroate reiht sich mit seinen 199 Zentimetern Körpergröße in die großgewachsene Abwehrreihe rund um Jamie Lawrence ein. Boras spielte in seiner Jugend für Eintracht Frankfurt, den SV Darmstadt sowie den Kickers aus Offenbach und wechselte nach Stationen in Gießen sowie Hoffenheim im Sommer 2022 in die SuperSport HNL zu Slaven Belupo Koprivnica.

Für den kroatischen Erstligisten absolvierte der Rechtsfuß 68 Spiele und kam dabei auf zwei Treffer sowie einen Assist. Boras, der bereits am Dienstag beim Mannschaftsfototermin der WSG Tirol in der Axamer Lizum vor Ort war, wird künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen.

Stefan Köck (Manager Sport): „Mit Marco Boras holen wir einen physisch sehr präsenten Innenverteidiger zu uns, der mit knapp zwei Metern Körpergröße nicht nur in der Defensive für Stabilität sorgen wird, sondern auch bei offensiven Standards eine echte Waffe darstellt. Er bringt ein hervorragendes Fußballeralter mit und passt sowohl sportlich als auch charakterlich sehr gut in unser Team. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen fußballerischen Fähigkeiten am Ball und seiner Zweikampfstärke unserer Mannschaft wichtige Impulse geben wird.“

Marco Boras: „Die ersten Eindrücke waren auf jeden Fall sehr gut. Es ist alles sehr familiär. Heute war etwas ganz Spezielles und etwas ganz anderes. So habe ich das bis jetzt auch noch nicht erlebt. Es war aber auf jeden Fall sehr cool und macht Spaß auf mehr.“

Artikelbild: Imago