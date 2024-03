„In ein paar Monaten kannst du dir das nicht erlauben“: Die ÖFB-Stimmen zum Sieg in der Slowakei

Das ÖFB-Team ist mit einem 2:0-Erfolg gegen die Slowakei ins EM-Jahr gestartet. Neben der Zufriedenheit mit dem Ergebnis waren die ÖFB-Akteure mit der Leistung nicht immer zufrieden. Die Reaktionen nach dem Testspiel Slowakei – Österreich in Bratislava im Überblick.

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef/via ORF): „Wir haben natürlich einen richtig guten Start gehabt, alleine dieses Tor war das Eintrittsgeld wohl wert. Danach haben wir keine gute erste Hälfte gespielt, vor allem in eigenem Ballbesitz viele unerzwungene Fehler gemacht, wie ich es von uns nicht gewohnt bin. Die zweite Hälfte war deutlich besser, sowohl durch die Wechsel als auch durch die Herangehensweise. Wir haben den Gegner ein bisschen mehr kommen lassen, die Mitte mehr zugemacht, dann lief es so, wie wir es uns von Anfang an vorgestellt hatten. Durch das Spiel heute haben sich schon noch ein paar Spieler mehr empfohlen.“

Marcel Sabitzer (ÖFB-Kapitän): „Es war kein souveräner Sieg. Wir haben gerade in der ersten Hälfte schlampig gespielt, waren technisch sehr unsauber und haben sie zu Kontersituationen eingeladen. Wir konnte das zum Glück wegverteidigen, aber in ein paar Monaten kannst du dir das nicht erlauben. Wir sind zufrieden mit dem Sieg, aber das hätte besser sein können.“

Baumgartner über Rekordtor: „Haben diese Variante schon öfters gemacht“

Christoph Baumgartner (ÖFB-Torschütze): „Es ist definitiv Luft nach oben. Speziell in der ersten Hälfte waren wir im Angriffspressing, das ist ja eine unserer größten Stärken, nicht giftig genug. Auch ein paar Umschaltsituationen können wir besser ausspielen. Im Spiel mit dem Ball haben wir zu viele einfache Fehler gemacht. Da hat auch der Platz einen Teil dazu beigetragen. Aber ein 2:0-Sieg ist trotz allem nicht schlecht.“

Zu seinem Weltrekord-Tor: „Wir haben diese Variante schon öfters gemacht, vom Anstoß aus volles Risiko wegzusprinten. Es ist sich von der Schrittfolge irgendwie so ausgegangen, dass ich den Lauf gekommen bin.“

(APA)/Bild: GEPA