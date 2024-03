Nach sechs Sekunden: Baumgartner erzielt „Weltrekord-Tor“ gegen die Slowakei

Dem österreichischen Fußball-Nationalteam ist ein Traumstart in das EM-Jahr 2024 gelungen. Christoph Baumgartner bringt das ÖFB-Team nach rund sechs Sekunden im Testspiel gegen die Slowakei in Bratislava in Führung.

Der 24-Jährige erzielt damit nicht nur das schnellste Tor in der Geschichte der rot-weiß-roten Auswahl, sondern weltweit in einem Männer-Länderspiel. Davor hatte laut ORF-Angaben Christian Benteke den Rekord gehalten. Der Stürmer scorte am 11. Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Faro gegen Gibraltar nach 8,1 Sekunden zum 1:0 für Belgien.

Baumgartner überrascht unmittelbar nach dem Anstoß durch Michael Gregoritsch die komplette Mannschaft der Slowakei mit einem Sololauf.

(red./APA) / Artikelbild: GEPA