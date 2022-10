Inter siegt dank Dzeko

Inter Mailand hat in der Serie A einen Schritt aus der Krise gemacht. Der 19-malige italienische Fußballmeister gewann am 9. Spieltag bei Sassuolo Calcio mit 2:1 (1:0) und feierte in der heimischen Liga nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Inter liegt mit 15 Punkten allerdings weiterhin außerhalb der Europacupplätze. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko traf für die Nerazzurri doppelt (44./75.), der italienische Nationalspieler Davide Frattesi glich nach einer Stunde für Sassuolo aus.

(SID)/Bild: IMAGO