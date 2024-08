Verlässt Nicolas Schmid den FC Blau-Weiß Linz noch in diesem Sommer? Laut einem Bericht soll es Interesse aus England geben.

Laut einem Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten soll der Championship-Aufsteiger Portsmouth am 27-Jährigen Torhüter interessiert sein. Sky kann diese Informationen bestätigen. Der FC Portsmouth wurde in der vergangenen Saison Meister in der drittklassigen League One in England und strebt auch in der zweitklassigen Championship wieder den Aufstieg an.

Das Interesse der Engländer am gebürtigen Linzer besteht schon länger – die Verhandlungen laufen aktuell. Nach Sky-Infos werden die Linzer Schmid bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen.

Eine Einigung gibt es allerdings noch nicht, die Vereine sind sich bei der Ablösesumme noch nicht einig. Schmid wird am heutigen Dienstag beim Training dabei sein und am Wochenende auch spielen, sollte kein Durchbruch in den Verhandlungen erreicht werden.

Schmid-Abgang? Nachfolger soll bereits feststehen

Der Verein ist aufgrund des Interesses bereits auf einen Abgang von Schmid vorbereitet. Bei einem Abgang der Nummer eins würde definitiv ein neuer Keeper verpflichtet werden. Einen Wunschkandidaten für das Einserleiberl bei den Linzern soll es bereits geben: Ein Torhüter aus dem Ausland soll ausgeliehen werden. Ersatzkeeper Andreas Lukse ist weiterhin nur als Nummer zwei eingeplant.

Schmid kam aus dem LASK-Nachwuchs zu Blau-Weiß und absolvierte für die Linzer 139 Pflichtspiele, davon 33 in der ADMIRAL Bundesliga.

(Red.) / Bild: GEPA