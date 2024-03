Italien holt Testspiel-Sieg gegen Ecuador

Italiens Fußball-Nationalelf hat auch das zweite Test-Länderspiel im Rahmen einer US-Reise gewinnen können.

Der Europameister behielt am Sonntag in der Heimstätte der New York Red Bulls gegen Ecuador mit 2:0 die Oberhand. Lorenzo Pellegrini leitete den Erfolg schon in der 3. Minute ein, der 27-jährige Offensivspieler war in Harrison (New Jersey) nach einem abgeblockten Dimarco-Freistoß erfolgreich. Für den Schlusspunkt sorgte in der Nachspielzeit Nicolo Barella (94.).

Der Inter Mailand-Clubkollege von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic schloss einen Konter mustergültig mit einem Heber über Tormann Javier Burrai hinweg ab. Am Freitag hatten die Italiener in Fort Lauderdale gegen Venezuela 2:1 gewonnen. Im Vergleich zu dieser Partie gab Teamchef Luciano Spalletti diesmal elf neuen Akteuren die Chance, sich von Beginn an zu zeigen. Ecuador fehlten in der Offensive über weite Strecken die Mittel, um den Favoriten ernsthaft zu gefährden, in der Schlussphase wurde es das eine oder andere Mal aber doch noch brenzlig.

Für die „Squadra Azzurra“ war der US-Trip der Startschuss für die Vorbereitung auf die EM im Sommer in Deutschland. Zuletzt gegen Venezuela hatte Genoa-Stürmer Mateo Retegui zweimal getroffen.

