Italienerin pfeift ÖFB-Generalprobe gegen Schweiz

Die Generalprobe des österreichischen Nationalteams für die EM in Deutschland wird von der Italienerin Maria Sole Ferrieri Caputi geleitet.

Die 33-Jährige aus Livorno pfeift am Samstag das Testspiel des ÖFB-Teams in St. Gallen gegen die Schweiz. Ferrieri Caputi war 2022 zur ersten Schiedsrichterin in der italienischen Serie A avanciert. Seit dem Vorjahr ist sie auch FIFA-Referee.

Es ist nicht das erste Mal, dass bei einem Länderspiel der ÖFB-Männer eine Frau die Spielleitung übernimmt. Das war bereits im März 2021 in der WM-Qualifikation in Wien gegen die Färöer (3:1) durch die Ukrainerin Katerina Monsul der Fall.

(APA) / Bild: Imago