Ivanschitz über seine Aufgabe bei der Vienna: „Man will ein Ausbildungsverein sein“

Ex-ÖFB-Teamkapitän Andreas Ivanschitz war am Montagabend bei „Talk & Tore“ (die ganze Sendung zum NACHSEHEN) zu Gast und hat über sein Karriereende und das „neue Leben“ nach der aktiven Karriere gesprochen. Aktuell ist der 38-jährige Burgenländer als „Ausbildungsmanager“ beim First Vienna Football Club tätig.

„Je mehr ich dieses Projekt bei Vienna kennenlernen durfte, habe ich gemerkt, das ist ein spannendes Projekt. Man hat ambitionierte Ziele und man kann viel in der Struktur mitgestalten. Man will ein Ausbildungsverein werden und nicht nur Burschen, sondern auch Mädchen eine gute Ausbildung geben. Deswegen bin ich bei der Vienna. Meine Aufgabe liegt darin, dem Nachwuchs Input zu geben und meine Erfahrung mitzubringen. Man will in den nächsten fünf Jahren in die Bundesliga zurück, aber du bist trotzdem im Hier und Jetzt. Du musst auch auf den Nachwuchs schauen und wenn du nachhaltig nach oben kommen willst, brauchst du den Nachwuchs. Deswegen macht es auch mir persönlich so viel Spaß“, erklärte der ehemalige Klassespieler die Ziele des ältesten Fußballklubs Österreichs.