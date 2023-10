Janko nach Österreichs EM-Quali: „Ziel ist, eins drauflegen zu wollen“

Die dritte EM-Teilnahme in Folge ist perfekt: Österreich fixiert mit einem Arbeitssieg in Aserbaidschan den Start an der Endrunde 2024 in Deutschland. Sky-Experte und Ex-ÖFB-Goalgetter Marc Janko freut sich über die gelungene Qualifikation – und wagt einen ersten Ausblick in Richtung des Turniers.

„Die Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Quali gespielt, mit vielen Highlights, auch wenn man heute nur so hoch gesprungen ist, wie man musste. Solche Spiele waren aber auch bei großen Nationen der Fall“, analysiert Janko die erfolgreiche Qualifikation. Dabei seien auch schwierigere Matches wie der Erfolg in Baku nahezu unvermeidbar: „Es war nicht das erwartet interessante Spiel. Aber solche Spiele gegen solche Gegner sind eher die Regel als die Ausnahme. Österreich hat die Partie aber gut runtergespielt, ein hochverdienter Sieg. Ganz Österreich kann sich jetzt auf die EURO freuen.“

Ebenso betont der 70-fache ÖFB-Teamstürmer die wichtige Rolle des Teamchefs: „Ralf Rangnick hat es geschafft, die Mannschaft so aufzustellen, dass der Funke auf das Publikum überspringt. Es wäre super, wenn die Jungs ihr Spiel bis zur EURO konservieren können.“

Janko: „Man sieht, was Ausfälle ausmachen können“

Hinsichtlich der EM-Endrunde hofft Janko auf baldige Rückkehrer – und traut dem Team einen erneuten Sprung in die K.O.-Phase zu: „Ein Ausblick ist momentan schwierig. Man sieht, was Ausfälle ausmachen können. Man ist nicht so in die Breite besetzt, dass wir alle Ausfälle so kompensieren können, auch wenn man an Qualität gewonnen hat. Trotzdem kann die Mannschaft im Vergleich zum letzten Turnier noch eins drauflegen. Das Potenzial dafür ist vorhanden.“

Als Stammspieler bei der geglückten Qualifikation für die EM 2016 kennt Janko die Euphorie und Erwartungen rund um ein Großereignis: „Die Freude ist da, man wird sich diesmal auf das Turnier freuen, ohne in Superlative zu verfallen. Das nächste logische Ziel ist, eins drauflegen zu wollen oder zumindest das Gleiche zu schaffen. Das ist qualitativ machbar.“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.