Janko von Frankreichs EM-Auftritten „überrascht und enttäuscht“

Trotz des Einzugs ins EM-Halbfinale haben Sky-Experte Marc Janko die Leistungen der französischen Nationalmannschaft bislang alles andere als überzeugt.

„Die Franzosen haben es geschafft, mit keinem Tor aus dem Spiel heraus ins Halbfinale zu kommen. Das ist für mich absolut absurd, wenn du die Spieler vorne drinnen siehst. Das ist das Beste, das der Weltfußball zu bieten hat. Dass die so einen biederen Zugang haben zum Fußball, hat mich sehr überrascht, aber auch enttäuscht“, sagte Janko in der neuesten Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis Spezial EURO 2024.

Tatsächlich haben die Franzosen aus dem laufenden Spiel heraus noch kein Tor erzielt. Zwei Mal profitierte die „Équipe Tricolore“ von Eigentoren des Gegners (Wöber, Vertonghen), beim 1:1 in der Gruppenphase gegen Polen traf Mbappe per Strafstoß. Im Viertelfinale gegen Portugal setzte sich Frankreich nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen durch.

„Immer ein Roulettespiel“

„Wenn du dich sehenden Auges ins Elfmeterschießen retten möchtest, dann ist es immer ein Roulettespiel. Das kann so oder so ausgehen. Wenn es nicht gut ausgegangen wäre, hätte man ihnen schon den Vorwurf machen müssen, wieso sie keinen Fußball spielen. Es geht sicherlich viel mehr“, sagte Janko .

Der Ex-ÖFB-Angreifer leidet insbesonders mit den französischen Offensivstars, die dem Ergebnisfußball von Teamchef Didier Deschamps zum Opfer fallen.

„Es ist sehr unbefriedigend und auch frustrierend für die Jungs da vorne. Aber, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, nach außen und vielleicht sogar nach innen hin rechtfertigst du das mit dem Erfolg. Du kommst weiter und denkst dir, es hat eh funktioniert. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand von den Offensiven Spaß macht, wie sie spielen“, sagte Janko.

Janko von Spanien beeindruckt

Im Halbfinale am Dienstag treffen die Franzosen nun auf Spanien, das bislang bei der EM am meisten überzeugen konnte. Auch Janko zeigte sich von den Auftritten der „Furia Roja“ beeindruckt.

„Ich habe die Spanier ehrlicherweise nicht so am Schirm gehabt. Es ist schon so, dass die Spanier das Turnier ein bisschen als ‚Aufbauturnier‘ gesehen haben, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, weil eben gerade ein Generationenwechsel stattfindet. Wenn man sich die Spieler anschaut, sind es nicht die absoluten Top-Weltklassespieler, wie es vor einigen Jahren noch der Fall gewesen ist, in der ‚goldenen Ära‘“, meinte Janko.

Die Mischung zwischen alt und jung ist für den Sky-Experte perfekt gewählt. „Fuentes ist ein sehr schaumreduzierter Trainer an der Seitenlinie, der sein Ding durchzieht. Diese Spieler wie Nico Williams faszinieren einfach. Sie haben in dieser Mannschaft Stilmittel drinnen, wo sie auf alles im Spiel eine Antwort finden können. Sie sind momentan für mich die mit Abstand begeisterndste Mannschaft“, sagte Janko.

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis Spezial EURO 2024 mit Marc Janko

Bild: GEPA