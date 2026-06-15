Japan-Fans räumen nach WM-Spiel im Stadion auf – NFL-Star hilft mit

In Japan gibt es ein Sprichwort, das im übertragenen Sinne so übersetzt werden kann: „Verlasse den Ort so, wie du ihn vorgefunden hast.“

Und daran haben sich japanische Fans beim WM-Spiel gegen die Niederlande (2:2) im Dallas-Stadion gehalten. Nach dem Schlusspfiff räumten viele Anhänger der Samurai Blue ihren Müll in Plastiksackerl ein und überließen dies nicht dem Reinigungspersonal.

After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

Schon bei Japans WM-Premiere 1998 in Frankreich und bei allen Turnierteilnahmen danach war es zu solchen Szenen gekommen. Diese Verhaltensweise würden Japaner schon in der Schulzeit lernen, sagte Politik- und Geschichtsprofessor Koichi Nakano der Nachrichtenagentur AP: „Japanische Sportfans, die bei internationalen Veranstaltungen das Stadion sauber halten, verhalten sich im Grunde genauso wie damals, als sie als Schulkinder die Freude am Sport entdeckten.“

NFL-Quarterback packt mit an

Und mit Jameis Winston, Backup-Quarterback der New York Giants, half bei der Aufräumaktion sogar ein NFL-Star mit.

Auf einem von ihm und der NFL in den sozialen Medien veröffentlichten Video ist zu sehen, dass er ein Japan-Trikot mit seinem Namen und der Nummer 4 trug. In der Hand hielt Winston ein Fox-Mikrofon – er ist für den Sender während der Fußball-WM als Experte im Einsatz.

Japan fans clean up after the game with the help of @Jaboowins! pic.twitter.com/JufyGy3Yn2 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

(APA)/Bild: Imago