Jota, Mousset, Maupay und McNeil komplettieren ePremier-League-Viertelfinale

QF1: Trent Alexander-Arnold (Liverpool) vs Christian Atsu (Newcastle)

QF2: Andre Gomes (Everton) vs Raheem Sterling (Manchester City)

QF3: Diogo Jota (Wolves) vs Lys Mousset (Sheffield United)

QF4: Neal Maupay (Brighton) vs Dwight McNeil (Burnley)

Halbfinale + Finale am Samstag ab 16 Uhr

SF1: Winner QF1 vs Winner QF2

SF2: Winner QF3 vs Winner QF4

Final: Winner SF1 vs Winner SF2