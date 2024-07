Juve bereitet Angebot für BVB-Star vor

Juventus Turin arbeitet weiter an einer Verpflichtung von Karim Adeyemi. Nach Gesprächen mit dem Vater des Spielers bereiten die Italiener nun ein erstes Angebot vor.

Juventus Turin will Karim Adeyemi. Sky berichtete bereits mehrfach über das Interesse der alten Dame am Flügelspieler von Borussia Dortmund. Erst in der vergangenen Woche hatte es Gespräche mit Juve-Direktor Cristiano Giuntoli und Adeyemi-Papa Abbey gegeben. Der Italiener bekräftigte in dieser Konversation nochmals den Wunsch, den 22-Jährigen verpflichten zu wollen. Doch Juve brauchte zuerst die finanziellen Mittel, um einen Deal realistisch zu machen.

Nach den Verkäufen von Matias Soule und Dean Huijsen ist beim Pokalsieger des vergangenen Jahres wieder Geld in der Kasse. Nach Sky Informationen bereiten die Turiner nun ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen vor.

Der BVB möchte Adeyemi grundsätzlich nicht abgeben. Doch sollte ein Gebot für den jungen Linksfuß die Schmerzgrenze von 45 bis 50 Millionen Euro erreichen, würde der Klub weich werden. Auf der BVB-Streichliste steht er gemeinsam mit Donyell Malen aktuell als „Kann-Verkauf“.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago