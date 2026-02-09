Karriereende? Vonn-Vater schickt klare Nachricht

Beendet Lindsey Vonn nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen ihre Karriere? Ihr Vater Alan Kildow schickt eine klare Nachricht.

Nach dem schweren Sturz gibt es nur spärliche Informationen zu Vonns Gesundheitszustand. Laut Ansa erlitt Vonn einen Bruch am linken Oberschenkelknochen, die Stelle wurde mit einer Außenschiene fixiert. Am heutigen Montag wurde die 41-Jährige zum bereits zweiten Mal operiert.

Vonns Vater Kildow sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AP vom Karriereende des US-Skistars: „Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere. Es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben – solange ich dabei ein Wort mitzureden habe.“

Vonn plante Karriereende nach Saison

Vonn hatte ursprünglich geplant, dass Olympia ihr Abschied werden soll. Im Laufe der Saison hatte sie allerdings erklärt, dass sie diese wohl zu Ende fahren werde, wenn sie noch Chancen auf eine Kristallkugel habe. Sie liegt in der Abfahrt voran und ist im Super-G an dritter Position.

„Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit“, sagte Kildow über seine Tochter. „Sie kennt körperliche Schmerzen und versteht ihre Situation. Und sie kommt gut damit zurecht.“ Die viermalige Gesamtweltcupgewinnerin und Olympiasiegerin von 2010 sei „wirklich sehr, sehr stark“, so Kildow. Sie mache das gut. Kildow habe die Nacht von Sonntag auf Montag im Krankenhauszimmer seiner Tochter verbracht, berichtete AP. „Sie hat immer jemanden – oder mehrere – bei sich“, erklärte der Vater. „Solange sie hier ist, werden wir hier sein.“ Den Sturz hatte Vonns Familie live vor Ort vom Zuschauerbereich aus mitverfolgt.

(Red./APA/SID) / Bilder: Imago