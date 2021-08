Katalanische Medien berichten: Barcelona wird Demir fix verpflichten

via

via Sky Sport Austria

Laut übereinstimmenden Medienberichten des katalanischen Radiosenders “Rac1” und des Journalisten Gerard Romero wird der FC Barcelona am Ende der Saison Yusuf Demir fix verpflichten.

Außerdem soll es eine Klausel in Demirs Leihvertrag geben, in der ein Kauf bei 20 Einsätzen zu je mindestens 45 Minuten verpflichtend wird. Barcelona-Trainer Ronald Koeman meinte schon Ende Juli in einem Interview: “Demir wird eine große Zukunft beim FC Barcelona haben”.

Nun soll also der 18-jährige Wiener ein fester Bestandteil des FC Barcelona werden. Damit würde Demir mit einer Ablösesumme von Zehn Millionen Euro zum Rekordverkauf des SK Rapid werden, bisher steht Maximilian Wöber mit etwas über acht Millionen Euro an der Spitze dieses Rankings.

Bild: Imago