Kaufoption nicht gezogen: Palhinha kehrt zu Bayern zurück

Joao Palhinha kehrt nach seiner Leihe zu Tottenham Hotspur zum FC Bayern zurück.

Der 30-Jährige machte seinen Abschied am Freitag selbst in den sozialen Netzwerken öffentlich. Der Premier-League-Klub verzichtete damit auf die ursprünglich vereinbarte Kaufoption.

In seinem Post auf Instagram dankte Palhinha vor allem den Fans. „Für Tottenham zu spielen, hat mein Leben tiefgreifend geprägt“, schrieb der Mittelfeldspieler: „Ich habe immer versucht, auf die bestmögliche Weise all die Zuneigung, den Respekt und das Vertrauen zurückzuzahlen, die ihr mir auf und neben dem Platz entgegengebracht habt. Ihr seid es, die die Flamme dieses Klubs Saison für Saison am Brennen haltet.“

Tottenham habe Palhinha ein zweites Zuhause gegeben, das er „immer im Herzen tragen“ werde. In der abgelaufenen Saison kam er dort in 45 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte sieben Tore. Der Verein, der dieses Jahr nur knapp die Klasse hielt, äußerte sich bisher nicht zu seinem Abgang.

2025 kam der 30-Jährige vom FC Bayern nach London. In der Bundesliga war es nicht optimal für ihn gelaufen, unter anderem hatte ihn ein Muskelbündelriss mehrere Monate außer Gefecht gesetzt. Ob Palhinha langfristig in München bleibt, ist noch offen.