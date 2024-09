Kein Austria-Duell gegen Sturm: Zwei Bundesliga-Spiele abgesagt

Schwere Unwetter verhindern die nächsten Spiele der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga: Gemäß Sky-Infos wird das Spitzenspiel zwischen Austria Wien und dem SK Sturm Graz abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch das Duell zwischen dem TSV Hartberg und der WSG Tirol findet nicht statt. Somit wird am heutigen Bundesliga-Sonntag nur das Duell zwischen dem GAK und dem SCR Altach regulär ausgetragen (ab 14 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!).



Nachdem gestern erste Überprüfungen in Wien für eine Austragung gesprochen haben, folgen nun nach dem Salzburg-Spiel gegen Klagenfurt die nächsten Absagen. Auch die Bundesliga bestätigte mittlerweile die nicht stattfindenden Partien, ebenso erklärten auch alle betroffenen Vereine die Spielabsagen.

Austria: „Nicht zu unterschätzenden Gefahr für Spieler, Mitarbeitende und Fans“

„Aufgrund der anhaltend schlechten Witterungsverhältnisse sowie der nicht zu unterschätzenden Gefahr für Spieler, Mitarbeitende und Fans kann das Bundesliga-Heimspiel gegen Sturm Graz am heutigen Sonntag nicht stattfinden. Ein Ersatztermin wird ehestmöglich durch die Österreichische Fußball-Bundesliga bekanntgegeben, alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der Rasen in der Generali-Arena hat den Regen nicht zuletzt durch die hervorragende Arbeit aller Greenkeeper im Rahmen der Möglichkeiten gut überstanden“, erklärt die Austria via Aussendung.

Kein Spiel heute in Favoriten. Die Partie @FKAustriaWien gegen @SKSturm muss auf Grund der aktuellen Wettersituation, wie auch @tsv_hartberg – @WSGTIROL , verschoben werden. Neue Spieltermine folgen in Kürze. #faklive #fakstu — Johannes Brandl (@Sky_Johannes) September 15, 2024

Auch das Hartberger Duell gegen die WSG muss an einem neuen Termin stattfinden. Die Oststeirer bestätigten die Absage mittlerweile via X. Das Catering lässt Hartberg stattdessen den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr zukommen.

❌🌬️ SPIELABSAGE ❌🌬️ Das für heute geplante Bundesliga-Spiel zwischen unserem TSV Egger Glas Hartberg und der WSG Tirol muss aufgrund der schweren Unwetter abgesagt werden. Ein Nachtragstermin wird ehestmöglich bekanntgegeben.#htbwsg #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/IQXqkwoeW8 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) September 15, 2024

Starkregen sorgt für Überschwemmungen & Einschränkungen

Nicht nur der Starkregen, auch der starke Wind machen derzeit die sichere Austragung der Bundesliga-Spiele in Hartberg und Wien unmöglich. Hinzu kommen lokale Überschwemmungen, die zu Einschränkungen im Verkehr und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln geführt haben. So mussten die Wiener Linien ihren U-Bahn-Betrieb erheblich einschränken.

Auch in der 2. Liga fielen an diesem Wochenende fünf der acht Partien wetterbedingt aus. In den unteren Ligen gab es im gesamten Land Absagen, im Osten Österreichs fanden nahezu keine Spiele statt.

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.