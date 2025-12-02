Kein Salzburg-Elfer? Liga sieht Fehler bei Schiedsrichter & VAR

Eine Szene brachte Salzburg-Coach Thomas Letsch am Sonntag nach dem Spiel beim SCR Altach „auf 180“! Doch was war passiert?

In der zweiten Spielhälfte ging Petar Ratkov nach einem Zweikampf mit Sandro Ingolitsch im Altacher Sechzehner zu Boden – der Schiedsrichter entschied zunächst auf Weiterspielen.

Die Szene im VIDEO:

Im VAR-Rückblick räumte nun die Liga eine falsche Entscheidung ein – es hätte einen Strafstoß sowie einen „On-Field-Review“ des VAR geben sollen. Richtige Entscheidungen gab es demnach aber beim Duell zwischen Sturm und Hartberg: Sowohl die dortige Elfer-Entscheidung, als auch die Rote Karte für TSV-Coach Manfred Schmid waren laut VAR-Rückblick korrekt.

Salzburg-Trainer Letsch nach VAR-Ärger auf 180: „Das ist ein Skandal!“

(Red.) / Bild: GEPA