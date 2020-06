Keine Amateurfußball-Saison 2020/21 in Bayern

Im deutschen Bundesland Bayern gibt es aufgrund der Corona-Pandemie keine Amateur-Fußball-Saison 2020/21. Das entschied die vom regionalen Verband (BFV) eingesetzte Arbeitsgruppe, wie dieser mitteilte. Die Saison für Herren und Frauen könne aus zeitlichen Gründen und wegen fehlender Spieltermine nicht stattfinden.

Dafür werde aber die mindestens noch bis September ausgesetzte Spielzeit 2019/20 bis 30. Juni 2021 verlängert.

In Österreich wurde die Saison 2019/20 bereits im April abgebrochen und annuliert. Wann die neue Spielzeit im Amateurfußball hierzulande beginnt, steht noch nicht fest. Sportminister Werner Kogler hat am Montag in Talk & Tore aber ein “Go” ab September in Aussicht gestellt.

(APA)

