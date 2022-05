Keine Erfolgserlebnisse für Nemecz & Schwab

Keine Erfolgserlebnisse hat der Freitag Österreichs Profigolfern Lukas Nemecz und Matthias Schwab beschert.

Nemecz lag beim World-Tour-Turnier in Sutton Coldfield (England) trotz der Auftakt-74 bis Loch zehn aussichtsreich auf Cut-Kurs, machte sich mit drei Schlagverlusten alleine auf den letzten sechs Löchern und einer 73 aber alles wieder kaputt. Er verpasste mit gesamt drei über Par ebenso den Cut wie Landsmann Schwab bei der Wells Fargo Championship in Potomac (Maryland).

Schwab spielte bei diesem mit neun Millionen Dollar dotierten PGA-Event nach der Auftakt-70 in Runde zwei am Freitag sogar nur eine 72 und war mit gesamt zwei über Par ebenso wie Nemecz in Europa ohne Chance, das Ausscheiden zu verhindern. Blieb die Hoffnung auf PGA-Ass Sepp Straka. Der Wiener hatte im TPC Potomac wie Schwab eine 70 vorgelegt, am Freitag aber eine späte Startzeit.

Da Silva führt bei Legends Tour am Murhof

Der Brasilianer Adilson Da Silva führt nach einer 65er-Runde beim mit 250.000 Euro dotierten Turnier der Legends-Tour am GC Murhof. Da Silva hatte 2016 in seiner Heimat das Turnier eröffnet, mit dem Golf nach 112 Jahren ins Olympia-Programm zurückgekehrt war. Lokalmatador Markus Brier liegt nach einer 76 mit elf Schlägen Rückstand abgeschlagen auf Platz 55. Emanuele Canonica (ITA) gelang auf einem 181 Meter langen Par-3 mit einem Sechser-Eisen ein Hole-in-One.

(APA).

Beitragsbild: Imago.