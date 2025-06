Keine Rapid-Rückkehr: Schwab wechselt nach Deutschland

Routinier Stefan Schwab wird definitiv nicht zum SK Rapid zurückkehren.

Wenige Tage nach seinem Abschied von PAOK Thessaloniki hat der 34-Jährige einen neuen Verein gefunden. Schwab wird in Zukunft für den deutschen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel auflaufen.

Der Mittelfeldspieler unterzeichnete in Kiel einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Schwab „brennt auf diese neue Aufgabe“

Schwab sagt über den Wechsel: „Mir wurden in den Gesprächen mit den Verantwortlichen ein klarer Plan und eine spannende Perspektive aufgezeigt. Holstein hat ein junges Team mit viel Potential und hat sich nicht erst in der vergangenen Spielzeit mit seiner dynamischen und offensiven Spielweise einen Namen gemacht. Ich habe in meiner Karriere schon viel erlebt, aber bin noch lange nicht satt und brenne auf diese neue Aufgabe in einer neuen Liga.“

Zuletzt wurde immer wieder mit einer Rückkehr nach Österreich – unter anderem zum SK Rapid – spekuliert.

(Red.)

Bild: Imago