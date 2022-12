Klagenfurt-Coach Pacult: „Werden Platz sechs nicht freiwillig hergeben“

via

via Sky Sport Austria

Klagenfurt-Coach Peter Pacult hat im Interview mit Sky-Reporter Marko Stankovic unter anderem über die Saisonziele des Klubs gesprochen. Nach 16 Runden steht der Klub auf Platz sechs, der zur Teilnahme an der Meistergruppe berechtigen würde.

„Wir sind mit diesen 21 Punkten sehr gut bedient, aber wir bleiben mit beiden Füßen auf dem Boden. Es muss kein Platz sechs werden, aber wenn es so bleibt und wir uns das erarbeiten, sind wir umso glücklicher. In erster Linie gilt für mich noch immer der Klassenerhalt. Aber wir werden Platz sechs nicht freiwillig hergeben“, kündigte Pacult an.

Wohl keine weiteren Neuzugänge

Personell verpflichteten die Kärntner Vesel Demaku leihweise vom SK Sturm bis Saisonende – weitere Neuzugänge im Winter schloss Pacult aus. „Ich glaube, dass nicht mehr viel passiert. Wir haben momentan einen sehr großen Kader und müssen aufpassen, weil man bei einem großen Kader die Gefahr läuft, das Trainingspensum zu verlieren“, erklärte Pacult.

Abgänge könnte es bei den Klagenfurtern aufgrund des großen Kaders noch geben: „Wir werden uns in Ruhe mit Matthias Imhof (Sportdirektor, Anm. d. Red.) zusammensetzen und werden schauen, was wir für Lösungen für das Frühjahr finden.“

Video: Pacult über mögliche Neuzugänge

Wimmer kehrt verspätet aus dem Urlaub zurück

Grundsätzlich laufe in der der langen Winterpause bislang „alles nach Plan“ – mit einer Ausnahme: Abwehrchef Nicolas Wimmer ist nicht pünktlich aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Die Erklärung lieferte Pacult gleich mit: „Seine Maschine zurück aus dem Urlaub musste irgendwo in Afrika notlanden. Ich denke, dass er morgen oder übermorgen erscheinen wird“, sagte Pacult mit einem Schmunzeln.

Video: Pacult erklärt kuriosen Fehlgrund von Wimmer

Die „Stanko-Challenge“ mit Klagenfurt-Trainer Peter Pacult gibt es am Montag, 13.02.2023 um 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 bei „Alles Taktik“ zu sehen!