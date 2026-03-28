Klare Niederlage für ÖFB-Gegner Südkorea gegen WM-Teilnehmer

Die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) hat mit einem souveränen Erfolg gegen Südkorea Schwung für die Fußball-Weltmeisterschaft aufgenommen.

Knapp drei Monate vor dem WM-Duell mit der Deutschland in Toronto gewann das Team 4:0 (2:0) im Testspiel gegen den nächsten ÖFB-Testspielgegner um Bayern Münchens Min-Jae Kim im englischen Milton Keynes.

Evann Guessand (35.), Simon Adingra (45.+1), Martial Godo (62.) und Wilfried Singo (90.+4) trafen für den dreimaligen Afrikameister, bei dem Hoffenheims Bazoumana Touré nicht zum Einsatz kam. Dasselbe Schicksal ereilte Mönchengladbachs Jens Castrop, den Mainzer Lee Jae-Sung sowie Austrias Tae-Seok Lee bei Südkorea. Altstar Heung-min Son wurde lediglich eingewechselt. Ex-Salzburger Hee-Chan Hwang spielte bis zur 58. Minute mit.

Fehlstart für Südkorea ins WM-Jahr

Südkorea erleidet damit einen Fehlstart ins WM-Jahr vor dem Test in Wien am Dienstag. Erst im November hatte Südkorea noch gegen Ghana mit 1:0 gewonnen, nun folgte ein herber Rückschlag gegen ein anderes afrikanisches Team. Südkorea trifft in seiner Gruppe auf Gastgeber Mexiko, Südafrika sowie den Playoff-Sieger aus Dänemark gegen Tschechien.

Deutschland und die Elfenbeinküste werden sich bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada am zweiten Gruppenspieltag begegnen (20. Juni). Die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Ecuador und WM-Debütant Curacao.

(SID/Red.)

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