Klarer Sieg gegen Sassuolo: Juventus bleibt an Inter dran

Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft den Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand wieder auf zwei Zähler reduziert. Der Rekordmeister setzte sich am Dienstag zum Abschluss der 20. Runde gegen Sassuolo sicher mit 3:0 (2:0) durch. Matchwinner war Stürmerstar Dusan Vlahovic mit einem Doppelpack (15., 37.). Der 23-jährige Serbe hält nun bei neun Ligatoren in dieser Saison. Den Schlusspunkt setzte Federico Chiesa (89.).

Im Auswärtsspiel gegen Sassuolo hatte Juventus im September die bisher einzige Liganiederlage der Saison kassiert.

(APA) / Bild: Imago