Klarer Sieg im Derby: Abraham schießt Roma zum Sieg gegen Lazio

via

via Sky Sport Austria

AS Roma hat das 158. Römer Derby gegen Lazio deutlich mit 3:0 gewonnen. Matchwinner war der 24-jährige Tammy Abraham, der mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg legte.

Abraham brachte das Team von Trainer Jose Mourinho bereits in der ersten Minute in Führung. In Minute 22 verdoppelte der Engländer die Führung der Gastgeber. Noch vor der Pause besorgte Lorenzo Pellegrini den Endstand (40.). Durch die Niederlage fällt Lazio hinter die Roma auf Platz sechs zurück.

Bild: Imago