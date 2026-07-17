Klarer Testspiel-Erfolg für Austria Wien

Die Wiener Austria hat am Freitagabend einen deutlichen Testspiel-Erfolg eingefahren.

Die Veilchen besiegten den ungarischen Erstligisten Paksi FC mit 4:1 (1:0). Sanel Saljic (16.), Manfred Fischer (52.), Moritz Wels (65.) und Julian Hettwer (68.) trafen für die Austria.

Am kommenden Donnerstag startet für das Team von Stephan Helm die Pflichtspiel-Saison. In der zweiten Quali-Runde für die Conference League trifft die Austria auf den lettischen Verein FK Liepāja. Das Hinspiel (17 Uhr) bestreiten die Violetten auswärts.