Transfer-Hammer um Ex-WAC-Verteidiger bahnt sich an

Der frühere WAC-Verteidiger Chibuike Nwaiwu steht laut mehreren türkischen Medienberichten vor einem Transfer in die Premier League. Sky kann diese Informationen bestätigen.

Der 22-Jährige, der erst im Jänner für 5,5 Millionen Euro vom Wolfsberger AC zu Trabzonspor in die Türkei wechselte, soll vor einer Unterschrift beim FC Fulham stehen. Nach Sky-Infos haben die Cottagers ein Angebot von 27 Millionen Euro für den Nigerianer hinterlegt, die Türken fordern 30 Millionen Euro.

Nwaiwu-Deal auf der Zielgeraden

Eine Einigung ist laut Sky-Informationen in Sicht. Der Deal soll mit Beginn der nächsten Woche über die Bühne gehen. Nwaiwu soll bei Fulham einen Vierjahresvertrag unterzeichnen.

Nwaiwu kam im September 2024 aus seiner nigerianischen Heimat zum WAC. In knapp eineinhalb Jahren absolvierte der kräftige Innenverteidiger 45 Pflichtspiele für die Lavanttaler. Ende 2024/25 holte Nwaiwu mit dem WAC den ÖFB-Cup.

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Nach seinem Wechsel zu Trabzonspor war der Defensivspieler auf Anhieb Stammspieler und bestritt 21 Partien. Zudem holte Nwaiwu den türkischen Pokal.