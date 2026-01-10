Der FK Austria Wien ist mit einem klaren Sieg in das sportliche Frühjahr gestartet. Währenddessen gab Neo-Blau-Weiß-Coach Michael Köllner seine Premiere als Linzer Trainer.

Der FAK siegt im Wiener Duell gegen Regionalligist SR Donaufeld gleich mit 5:1. Für die Treffer des Bundesligisten sorgten zunächst Dominik Nišandžić (15.) sowie Marko Raguž (18.) in der ersten Spielhälfte. Im zweiten Durchgang schlugen dann Konstantin Aleksa (49.) und Doppelpacker Johannes Eggestein (60., 85.) zu.

Tin Plavotić, Philipp Wiesinger, Ifeanyi Ndukwe (leichte Knöchelblessur) und Marijan Österreicher (krank) fehlten allerdings im ersten Spiel des Jahres. „Es war ein gutes erstes Testspiel mit einem ordentlichen Ergebnis. Wir haben vieles ausprobiert, zahlreichen jungen Spielern Einsatzzeit gegeben und uns eine Vielzahl an Torchancen herausgespielt“, sagt Trainer Stephan Helm nach dem Spiel.

Köllner mit Remis nach „harter Trainingswoche“ zufrieden

Einen Testspiel-Fehlstart wendete indes Blau-Weiß Linz im ersten Spiel unter dem neuen Trainer ab. Im Oberösterreich-Duell gegen FC Hertha Wels lagen die Erstligisten bereits mit 0:2 zurück, erkämpften sich aber spät ein 2:2-Remis. Für die BWL-Treffer sorgten Paul Mensah (71.) und Christopher Cvetko (83.).

„Die Mannschaft hat alles Mögliche getan, um zumindest noch ein Unentschieden zu erreichen und das erste Testspiel nicht zu verlieren. (…) Wichtig ist für mich vor allem, dass sich niemand verletzt hat und jeder gut durch diese harte Trainingswoche und das Testspiel gekommen ist“, bilanziert der Neo-Coach nach dem ersten Test. Alexander Briedl fehlte beim Match krankheitsbedingt.

