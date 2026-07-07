Klopp will Völler halten

Nach Informationen von Sky Sport möchte Jürgen Klopp Sportdirektor Rudi Völler gerne beim DFB halten.

Klopp möchte mit ihm zusammenarbeiten, sofern er der neue Bundestrainer wird. Das hat er dem DFB-Sportdirektor auch mitgeteilt. Konkrete Verhandlungen zwischen dem DFB und der Trainer-Ikone steigen ab Freitag in New York. Danach wird sein Exit bei Red Bull besprochen.

Völler-Vertrag bis 2028

Völler steht beim DFB bis einschließlich der EM 2028 unter Vertrag. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke wollen, dass er weitermacht, weil sie der Überzeugung sind, dass Klopp und Völler super zusammenpassen. „Ich spreche nur für mich und glaube, da das Gefühl von vielen anderen beim DFB zu treffen: Ich würde gerne mit Rudi weitermachen“, sagte Watzke im ZDF: „Rudi mit seiner Erfahrung und seiner Art und Weise – ich glaube, dass er und Jürgen wunderbar zusammenarbeiten würden.“

Nach dem WM-Desaster war auch über die Zukunft von Völler bei der deutschen Nationalmannschaft spekuliert worden. Dabei ging es unter anderem darum, ob das mit Klopp und Völler überhaupt funktionieren würde. Für Watzke keine Frage: „Jürgen ist durchaus dominant, aber teamfähig.“

Die Tendenz ist, dass Völler bleibt. Der 66-Jährige will seine Entscheidung zeitnah verkünden.