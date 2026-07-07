Sinner beendet Struff-Märchen – Zverev nach Extraschicht weiter

Jannik Sinner bleibt ein Drama wie bei den Tennis-French-Open in Wimbledon bisher erspart.

Trotz hoher Temperaturen um die 30 Grad ist der Vorjahressieger weiter im Titelrennen, nachdem er am Dienstag den Deutschen Jan-Lennard Struff im Viertelfinale in drei Sätzen eliminiert hat. Im Halbfinale bekommt es der 24-Jährige mit Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic oder dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.

Sinner bezwang Struff mit 7:5,7:6(4),6:3, nach 2:35 Stunden war das Match vorbei. Der deutsche Kämpfer war bei seinem 47. Grand-Slam-Auftritt im Alter von 36 Jahren zum ältesten Spieler der Profi-Ära geworden, der sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht hatte. Alle Hoffnungen, die der Weltranglisten-74. möglicherweise gehegt hatte, wurden vom Topgesetzten auf brutale Weise zunichte gemacht.

Ernsthaft knapp wurde es nur im zweiten Satz, als der Südtiroler einen Satzball abwehren musste. In der Pariser Hitze war Sinner in der zweiten Runde kurz vor dem angestrebten Matchgewinn noch körperlich eingebrochen und ausgeschieden. Seit seinem Triumph im All England Club vor zwölf Monaten hat er keinen weiteren Grand-Slam-Titel mehr gewonnen.

Auch Zverev weiter

Alexander Zverev ist zum ersten Mal ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen. Der French-Open-Sieger gewann nach seiner Extraschicht gegen den an Nummer 13 gesetzten Tschechen Jiri Lehecka 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).

Aufgrund der Sperrstunde im Londoner Südwesten war Zverevs Partie am Montagabend Mitte des dritten Satzes pausiert worden. Nach dem Restart fand der Hamburger zunächst gar nicht in die Partie, Lehecka verkürzte schnell. Doch Zverev behielt die Nerven und feierte in Wimbledon seinen ersten Sieg gegen einen Top-20-Spieler. Damit gelang Zverev im vierten Achtelfinal-Anlauf endlich der Einzug in das Viertelfinale.

Beim Rasenklassiker wartet nun bereits am Mittwoch im zweiten Match des Tages auf Court 1 ein Duell mit seinem Angstgegner Taylor Fritz. Die vergangenen sieben Partien gegen den Tokio-Olympiasieger gewann der US-Amerikaner allesamt, darunter jüngst auch im Halbfinale in Halle/Westfalen sowie 2024 im Achtelfinale von Wimbledon.