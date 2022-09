Klose frustriert: „Die Jungs kriegen es nicht umgesetzt“

via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach fährt erneut eine Niederlage ein und bleibt daher mit mageren fünf Punkten nach neun Spielen auf dem letzten Platz in der Tabelle. Trainer Miroslav Klose ist sichtlich erschüttert über die Leistung seiner Mannschaft. Die Art und Weise wie die Altacher ihre Gegentore „herschenken“ sei laut Klose angesprochen aber seine Mannschaft könne es in der Praxis nicht umsetzen. „Die Jungs kriegen es nicht umgesetzt“, so der 44-jährige.