Klub-WM 2025 in den USA: Spielplan, Teilnehmer, neuer Modus, Übertragung

Im Sommer 2025 steht die FIFA Klub-WM an. Im neuen Format kämpfen die besten Vereine der Welt um die Trophäe – mit dabei ist auch der FC Salzburg. Alle Informationen findest du hier.

Der Wettbewerb FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ wird kommenden Sommer im Rampenlicht stehen, wenn die weltweit führenden Fußball-Mannschaften um einen Pokal kämpfen. 2023 gewann Manchester City die Klub-WM.

Klub-WM 2025: neuer Modus

Die 21. Austragung der WM hat ein neues Format und soll die erfolgreichsten Klubmannschaften aus allen sechs internationalen Konföderationen zusammenbringen: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC und UEFA. Bislang nahmen sieben Teams teil, nun sind es 32 Teilnehmer. Das Turnier findet nicht mehr jährlich, sondern alle vier Jahre statt.

Wann ist die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™?

Einen Monat lang, vom 14. Juni bis zum 13. Juli, kämpfen im Sommer 2025 die qualifizierten Teams um den Titel.

Wo findet die Klub-WM 2025 statt?

Die erste Ausgabe der neuen FIFA Klub-WM wird in den USA ausgetragen. In insgesamt 12 Stadien rollt der Ball.

Klub-WM 2025: Teilnehmer

Prinzipiell nehmen nur zwei Mannschaften aus jedem Land teil, eine Ausnahme gibt es dann, wenn mehr als zwei Mannschaften zwischen 2021 und 2024 den wichtigsten Wettbewerb des Kontinents gewonnen haben.

UEFA (12 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der Champions League, dazu die weiteren acht besten Mannschaften der letzten vier Jahre.

CONMEBOL (6 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der Copa Libertadores, dazu die weiteren beiden besten Mannschaften der letzten zwei Jahre.

CONCACAF (4 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der CONCACAF Champions League.

CAF (4 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der afrikanischen Champions League.

AFC (4 Teilnehmer): Die letzten vier Gewinner der asiatischen Champions League.

OFC (ein Teilnehmer): Die beste Mannschaft in den letzten vier Jahren in der ozeanischen Champions League.

Dazu kommt ein Klub aus dem Gastgeberland.

Die Gruppen der Klub-WM 2025

Gruppe A

SE Palmeiras

FC Porto

Al Ahly FC

Inter Miami CF

Gruppe B

Paris Saint-Germain

Atlético de Madrid

Botafogo

Seattle Sounders FC

Gruppe C

FC Bayern München

Auckland City FC

CA Boca Juniors

SL Benfica

Gruppe D

CR Flamengo

Espérance Sportive de Tunis

Chelsea FC

Club León

Gruppe E

CA River Plate

Urawa Red Diamonds

CF Monterey

FC Internazionale Milano

Gruppe F

Fluminense FC

Borussia Dortmund

Ulsan HD

Mamelodi Sundowns FC

Gruppe G

Manchester City

Wydad AC

Al Ain FC

Juventus FC

Gruppe H

Real Madrid C.F.

Al Hilal

CF Pachuca

FC Salzburg

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™: Spielplan

Den gesamten Spielplan kannst du hier einsehen. Das Turnier eröffnen wird die Partie AL Ahly FC gegen Inter Miami CF.

Spielorte der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025

Washington DC, Audi Field

Charlotte, Bank of America Stadium

Orlando, Camping World Stadium

Orlando, Inter&Co Stadium

Nashville, Geodis Park

Miami, Hard Rock Stadium

Philadelphia, Lincoln Field

Seattle, Lumen Field

Atlanta, Mercedes Benz-Stadium

New York, Met Life Stadium

Pasadena, Rose Bowl

Cincinnati, TQL Stadium

Tickets für die Klub-Weltmeisterschaft 2025

Wer über aktuelle Entwicklungen und Informationen in Bezug auf Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann sich unter FIFA.com/tickets oder auf der Website des jeweiligen Vereins für Updates anmelden. Mehr Informationen zum Verkauf von Tickets und Hospitality-Paketen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Wer überträgt die Klub-WM 2025?

Das gesamte Turnier wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen, der alle Spiele kostenlos zeigt.

Was passiert mit der „alten“ Klub-WM?

Diese existiert unter einem neuen Namen, Interkontinental-Pokal, in verkürzter Form weiter. Für die Ausgabe 2024 war der amtierende europäische Champions-League-Gewinner (Real Madrid) gesetzt und besiegte im Finale, am 18. Dezember, den mexikanischen Vertreter CF Pachuca in Lusail in Katar mit 3:0 (1:0).

Was passiert mit beendeten und neuen Spielerverträgen?

Die Klub-WM wird von Juni bis Juli 2025 ausgetragen und somit zu dem Zeitpunkt, in welchem Verträge auslaufen oder beginnen. Die FIFA wird ein Sondertransferfenster für die teilnehmenden Klubs öffnen. Ein Spieler kann jedoch nur für einen Verein an der Klub-WM teilnehmen.

Wann und wo ist das Finale der Klub-WM 2025?

Das Endspiel findet am 13. Juli 2025 im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York statt.

