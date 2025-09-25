Kompany lädt ein: Boateng als Hospitant bei Bayern?

Vincent Kompany hat Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng auf dem Weg zur Trainerkarriere zu einer Hospitanz eingeladen.

Zu „100 Prozent“ würde er es begrüßen, wenn Boateng ein paar Wochen bei Bayern München lernen und „seine Erfahrungen als Spitzenverteidiger“ einbringen würde, sagte Kompany im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr – mit Sky Stream live dabei sein!).

Nach seinem aus beim LASK hatte Boateng in der vergangenen Woche seine Karriere beendet und im Anschluss angekündigt, Trainer werden zu wollen. Die B-Lizenz habe er bereits absolviert, die A-Lizenz und der Fußball-Lehrer sollen folgen. Der 37-Jährige wolle „so bald wie möglich“ als Assistenztrainer bei einem Verein beginnen, sagte er in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Für eine eventuelle Hospitanz wolle er auch bei Kompany vorstellig werden. „Er ist ein tolles Beispiel dafür, wie es ein ehemaliger Spieler zu einem großartigen Trainer gebracht hat“, sagte Boateng.

Kompany gab nun an, „jede Bayern-Legende mit guten Absichten einladen“ zu wollen, „eine Woche mit uns zu verbringen und Erfahrungen mit uns zu teilen. Unsere Jungs wollen immer noch lernen – das dürfen wir nicht vergessen.“ Gemeinsam spielten die beiden ehemaligen Verteidiger einst beim Hamburger SV und bei Manchester City.

Zuvor hatte auch Boatengs ehemaliger Trainer Hansi Flick seine Zusage gegeben. „Mit Hansi habe ich schon gesprochen. Ich darf bei ihm beim FC Barcelona hospitieren, wann immer ich möchte. Ich freue mich sehr darauf“, sagte Boateng.

(SID ) / Bild: Imago