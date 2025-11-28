Konaté ist zurück! Salzburger Torjäger gibt Comeback nach einem Jahr

Red Bull Salzburg-Stürmer Karim Konaté hat in der Europa League gegen den FC Bologna nach fast genau einem Jahr Verletzungspause sein Comeback gefeiert.

Exakt 367 Tage ist es her, dass sich der Offensivmann aus der Elfenbeinküste im Champions League-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen einen Kreuzbandriss zuzog. Seitdem konnte der ehemalige Torschützenkönig kein Spiel mehr für die Mozartstädter bestreiten. Trainer Thomas Letsch freute sich trotz einer 1:4-Niederlage gegen Bologna für seinen Schützling: „Habe ihm gesagt er soll den Moment genießen wieder auf dem Platz zu stehen.“

Letsch frustriert: „Wir sprechen die Sachen an, aber es wird nicht besser“

Nach langer Leidenszeit meldet sich der Torgarant der letzten Jahre also wieder zurück. Konate hält bei 33 Toren und elf Vorlagen in 65 Pflichtspielen für Red Bull Salzburg. Für die nicht immer überzeugend spielenden Bullen könnte ein Spieler seiner Qualität ein wichtiger Faktor im Meisterrennen werden.

Bild: GEPA