Konkurrenz für Bayern! Mehrere Klubs steigen in Brown-Poker ein

Der FC Bayern steht – wie berichtet – vor einer Verpflichtung von Nathaniel Brown, doch Arsenal und Chelsea haben sich in den Transferpoker eingeschaltet. Eintracht Frankfurt fordert rund 55 Millionen Euro inklusive Boni für den DFB-Star.

Nathaniel Brown will zum FC Bayern wechseln, eine Einigung über einen Vertrag bis 2031 besteht bereits. Trotzdem ist der Deal noch nicht abgeschlossen.

Der Transferpoker um Nathaniel Brown nimmt Fahrt auf. Der FC Bayern München ist sich unlängst mit dem Talent mündlich über einen langfristigen Vertrag bis 2031 einig.

Doch nun droht Konkurrenz aus der Premier League. Sowohl der FC Arsenal als auch der FC Chelsea haben ihr Interesse am 21-jährigen Außenverteidiger hinterlegt und beobachten die Situation genau. Beide Klubs könnten finanziell problemlos mit Bayern mithalten.

In Frankfurt wächst Unverständnis

Eintracht Frankfurt zeigt sich grundsätzlich verkaufsbereit. Die Hessen fordern eine Ablösesumme in Höhe von rund 55 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen.

In Frankfurt wächst inzwischen das Unverständnis, warum der Deal mit den Bayern noch nicht fix ist. Der deutsche Rekordmeister, der neben Brown auch kurz vor dem Abschluss des Transfers von Ismael Saibari steht, hat aktuell noch keine signifikanten Sommer-Abgänge zu verzeichnen.

Brown will weiterhin zu Bayern

Die mündliche Einigung zwischen Brown und dem FCB hat nach wie vor Bestand. Der deutsche Nationalspieler will trotz des neuerlichen Interesses aus England weiterhin zu den Bayern wechseln.