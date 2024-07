Kopp in Kitzbühel-Qualifikation gescheitert

Sandro Kopp hat den Sprung in den Hauptbewerb der Generali Open nicht geschafft. Der 24-jährige Tiroler gab am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde des ATP250-Tennis-Turniers in Kitzbühel gegen den Argentinier Andrea Collarini beim Stand von 2:6,0:3 auf.

Damit spielen vier Österreicher im Hauptbewerb, der am Montag beginnt. Gleich am ersten Tag gibt Youngster Joel Schwärzler gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild sein Debüt auf der ATP-Tour. Am Dienstag stehen das Österreicher-Duell Sebastian Ofner gegen Lukas Neumayer und in der Nightsession das Match von Dominic Thiem gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante auf dem Programm.

(APA)/Bild: GEPA