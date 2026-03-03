Kreuzbandriss! Real-Star verpasst WM

Schocknachricht für Rodrygo: Der brasilianische Angreifer von Real Madrid hat sich bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Getafe das Kreuzband gerissen und wird monatelang ausfallen. Damit verpasst er auch die Weltmeisterschaft.

Noch am Montagabend gegen Getafe wurde Rodrygo in der zweiten Halbzeit eingewechselt und musste zwischenzeitlich verletzungsbedingt behandelt werden. Der Angreifer beendete die Partie jedoch auf dem Rasen.

Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, hat sich der Real-Star jedoch schwer am Knie verletzt und wird mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate ausfallen. Somit wird der 25-Jährige auch die WM 2026 verpassen. Eine offizielle Diagnose vonseiten der Madrilenen steht allerdings noch aus.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago