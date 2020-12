Kritik an Weltfußballer-Wahl? Neymar mit mysteriösem Tweet

PSG-Star Neymar hat sich im Anschluss an die Bekanntgabe der Finalisten bei den “The Best FIFA Football Awards 2020” mit einem vielsagenden Tweet geäußert. “Im Tennis hat es nicht geklappt. Probiere es nun mit Basketball”, twitterte Neymar und ergänzte kurz darauf: “Habe Basketball schon wieder aufgegeben. Jetzt werde ich Gamer.”

Wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen ließt, könnten die Posts des Superstars als Kritik an seiner Nichtberücksichtigung in der Top-3 der “FIFA The Best” verstanden werden. Neben Bayerns Robert Lewandowski gehören zu den Finalisten einmal mehr die üblichen Verdächtigen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Beide standen im Gegensatz zu Neymar nicht im Finale der Champions League. Messi blieb in der vergangenen Saison gänzlich ohne Titel, Ronaldo gewann mit Juventus immerhin die italienische Meisterschaft.

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Já Desisti do 🏀 virei GAMER 🎧 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Was Neymar genau mit seinem Post sagen wollte, bleibt aber wohl sein Geheimnis…

