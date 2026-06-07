Kroatien gewinnt WM-Generalprobe – Norwegen mit Remis

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft kann sich mit einem Sieg im Rücken auf die Reise zur WM machen.

Das Team von Trainer Zlatko Dalic gewann seine Generalprobe am Sonntagabend gegen den Nachbarn Slowenien mit 2:1 (0:0), nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Brasilien (1:3) und Belgien (0:2) war es ein wichtiges Erfolgserlebnis für die Mannschaft um Altstar Luka Modric: Zum Auftakt der WM in den USA, Mexiko und Kanada wartet am 17. Juni gleich Titelkandidat England.

Modric (51.) brachte den WM-Zweiten von 2018 vom Strafraumrand in Führung, Andraz Sporar (83.) glich recht spät für Slowenien aus. In der Nachspielzeit traf Mario Pasalic (90.+3) aber doch noch zum Sieg für die Gastgeber in Varazdin. Josip Stanisic vom FC Bayern und Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim standen in der Startelf, Igor Matanovic vom SC Freiburg wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Nach dem Spiel gegen England bekommt es Kroatien in Gruppe L noch mit Ghana und Panama zu tun.

Ödegaard verhindert Norwegen-Niederlage

Dank Kapitän Martin Ödegaard hat Norwegen bei der Generalprobe für die Fußball-WM eine Niederlage verhindert. In New Jersey kam das Team von Trainer Stale Solbakken gegen Marokko zu einem 1:1 (0:1), nach der Führung der Nordafrikaner durch Brahim Diaz vom spanischen Topklub Real Madrid (8.) glich Ödegaard aus (75.).

Torjäger Erling Haaland (Manchester City) und Ödegaard vom englischen Meister FC Arsenal waren zuletzt im Länderspiel gegen den Nachbarn Schweden (3:1) noch geschont worden, diesmal standen die Stars in der Startelf. Auch Julian Ryerson von Borussia Dortmund durfte von Beginn an ran, Antonio Nusa (RB Leipzig) wurde eingewechselt.

Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi wechselte im Laufe der 90 Minuten alle Feldspieler aus. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt) kamen Mitte der zweiten Hälfte aufs Feld.

Norwegen spielt bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Gruppe I gegen den Irak, Frankreich und Senegal. Marokko bekommt es in Staffel C mit Brasilien, Haiti und Schottland zu tun.

Italien ist bei der WM nur Zuschauer, in einem Test gegen Gastgeber Griechenland gab es dank eines Treffers von Francesco Esposito (18.) in Heraklion einen 1:0-Erfolg.

(SID/APA).

Beitragsbild: Imago.