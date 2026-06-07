Teams, Stars & Fun Facts: WM-Gruppe C im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe C mit Brasilien, Marokko, Haiti und Schottland im Porträt!

Brasilien

FIFA-Weltrangliste: 6.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 23 (zuletzt 2022/immer dabei)

Größte WM-Erfolge: 5 x Weltmeister (Rekord/1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 923,20 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Marokko in East Rutherford

2. Partie: 20.06.2026 um 02:30 Uhr gegen Haiti in Philadelphia

3. Partie: 25.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Schottland in Miami Gardens

Stars

Topspieler: Vinicius Junior, 25 Jahre, 150 Mio. €

Schlüsselfigur: Raphinha, 29 Jahre, 80 Mio. €

Nachwuchstalent: Endrick, 19 Jahre, 40 Mio. €

Teamchef: Carlo Ancelotti (seit Mai 2025/ITA/66)

Fun Fact

In Brasilien können Häftlinge ihre Haftstrafe durch das Lesen von Büchern verkürzen. Für jedes gelesene Buch mit anschließender Berichterstattung wird den Häftlingen vier Tage Haft erlassen. Maximal können sich Häftlinge auf diese Weise 48 Tage Haft pro Jahr erlassen lassen. Gleichzeitig ist das Land natürlich auch die Heimat des weltberühmten Karnevals.

Marokko

FIFA-Weltrangliste: 8.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 7 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: WM-Vierter 2022

Gesamtmarktwert WM-Kader: 498,30 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Brasilien in East Rutherford

2. Partie: 20.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Schottland in Foxborough

3. Partie: 25.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Haiti in Atlanta

Stars

Topspieler: Achraf Hakimi, 27 Jahre, 80 Mio. €

Schlüsselfigur: Brahim Diaz, 26 Jahre, 35 Mio. €

Nachwuchstalent: Ayyoub Bouaddi, 18 Jahre, 50 Mio. €

Teamchef: Mohamed Ouahbi (seit März 2026/BEL/49)

Fun Fact

In Marokko befindet sich mit Al-Qarawiyyin die älteste durchgehend betriebene Universität der Welt. Außerdem besitzt das Land mit Oukaimeden sogar ein eigenes Skigebiet.

Haiti

FIFA-Weltrangliste: 83.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 2 (zuletzt 1974/noch ohne WM-Punkt)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 55,90 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Schottland in Foxborough

2. Partie: 20.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Brasilien in Philadelphia

3. Partie: 25.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Marokko in Atlanta

Stars

Topspieler: Wilson Isidor, 25 Jahre, 18 Mio. €

Schlüsselfigur: Jean-Ricner Bellegarde, 27 Jahre, 16 Mio. €

Nachwuchstalent: Josue Casemir, 24 Jahre, 3 Mio. €

Teamchef: Sebastien Migne (seit März 2024/FRA/53)

Fun Fact

Haiti ist das einzige Land der Welt, das aus einem erfolgreichen Sklavenaufstand hervorgegangen ist. Außerdem steht hier mit der Citadelle Laferrière die größte Festung der westlichen Hemisphäre.

Schottland

FIFA-Weltrangliste: 43.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 9 (zuletzt 1998/nie aufgestiegen)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 170,25 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Haiti in Foxborough

2. Partie: 20.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Marokko in Foxborough

3. Partie: 25.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Brasilien in Miami Gardens

Stars

Topspieler: Andrew Robertson, 32 Jahre, 7 Mio. €

Schlüsselfigur: Scott McTominay, 29 Jahre, 40 Mio. €

Nachwuchstalent: Findlay Curtis, 19 Jahre, 2 Mio. €

Teamchef: Steve Clarke (seit Mai 2019/SCO/62)

Fun Fact

Das Nationaltier Schottlands ist tatsächlich das Einhorn. Zudem hat das Land mit 13 Prozent einen der höchsten Anteile rothaariger Menschen weltweit.

Bild: KI-generiert