Ousmane Dembele gewinnt erstmals den Ballon d’Or! Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain setzt sich vor Barca-Talent Lamine Yamal durch. Die Pressestimmen zur Preisverleihung im Konzerthaus Théâtre du Châtelet (Paris).

FRANKREICH

France Football: „Ousmane Dembélé, der Ballon d’Or, den niemand kommen sah, den aber alle nachahmen müssen.“

L’Equipe: „UND OUSMANE BALLON D’OR. Nach Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane und Karim Benzema wurde Ousmane Dembélé, Stürmer von Paris Saint-Germain und Les Bleus, als sechster französischer Spieler mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet.“

Le Monde: „Die Krönung eines außergewöhnlichen Talents mit einer wechselhaften Karriere.“

ENGLAND

Mirror: „DEM-BALLER! Unter Tränen schlägt Dembélé nach einer unglaublichen Saison selbst Lamine Yamal.“

Daily Mail: „Der Aufstieg des Ousmane Dembélé. Vom unprofessionellen Kind, das bis zwei Uhr nachts an der PlayStation spielte, zum besten Fußballer der Welt.“

SPANIEN

Marca: „Ousmane Dembélé gewinnt den Ballon d’Or, ist der beste Spieler der Welt der vergangenen Saison. Er war der große Favorit vor Lamine Yamal, und die Logik der Zahlen hat sich durchgesetzt. Er war der beste Torschütze, und niemand außer ihm hat mit 35 Toren und 16 Vorlagen in 53 Spielen mehr zum Erfolg seines Vereins beigetragen als er (…). Auch das berühmte Fairplay-Kriterium sprach im Vergleich zu seinem größten Konkurrenten für ihn.“

Mundo Deportivo: „Der Stürmer von PSG krönt seine großartige Saison mit der begehrten Auszeichnung, die zum ersten Mal in Paris bleibt. (…) Der Franzose nahm den Preis aus den Händen von Ronaldinho entgegen, was bis zum Schluss ein streng gehütetes Geheimnis war.“

USA

ESPN: „Der Ballon d’Or für Ousmane Dembélé fühlt sich an wie der Beginn einer neuen Ära. Dembélé und Lamine Yamal haben einiges gemeinsam – einen energetischen, stürmischen Trick-Spielstil, ein willkommener Kontrapunkt in der Welt des modernen Fußballs, der so taktikgetrieben ist.“

(SID) / Bild: Imago