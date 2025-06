Kulovits bestätigt: Rapid mit Interesse an Zweitliga-Torschützenkönig

Kommt der Nachfolger von Guido Burgstaller im Rapid-Sturm aus der 2. Liga? Co-Trainer Stefan Kulovits hat in der neuen Folge von „DAB | Der Audiobeweis“ das Interesse der Grün-Weißen an Zweitliga-Torschützenkönig Claudy M’Buyi bestätigt.

Mit 21 Treffern in 24 Ligaspielen schlug der 26-jährige Franzose gleich in seiner ersten Saison in Österreich voll ein und zog so das Interesse zahlreicher Klubs auf sich. Auch beim SK Rapid ist die Personalie M’Buyi ein Thema für die vakante Stürmerposition.

„M’Buyi ist ein interessanter Spieler. Er ist einer von vielen, die bei uns auf der Liste stehen“, sagte Kulovits über den Mittelstürmer, der erst vergangenen Sommer aus der dritten französischen Liga zum SKN gewechselt war.

M’Buyi bereit für den nächsten Schritt

M’Buyi erklärte vor wenigen Tagen im exklusiven Sky-Interview, dass er bereit für den nächsten Schritt sei. „Sollte ich den Verein wechseln, ist das Wichtigste für mich, das Vertrauen des Klubs zu spüren und dass sie hinter mit stehen. Dann kann ich dem Verein die beste Version von mir zurückgeben“, sagte der Angreifer.

Nächste Saison möchte er – bei welchem Klub auch immer – an die beeindruckenden Zahlen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen und träumt von einer großen Karriere.

„Als ich nach Österreich gekommen bin, war mein Ziel, in der Bundesliga zu spielen. Aber nicht nur in der ersten Liga in Österreich, auch in den umliegenden Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden. Das ist das Ziel von vielen Spielern und auch mein Ziel. Ich will mich auf dem höchsten Level beweisen“, sagte der gebürtige Kongolese.

Bild: GEPA