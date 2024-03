LASK fix oben: Quartett kämpft um die Top 6

Die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Überblick: Der Kampf um die Meistergruppe entwickelt sich zu einem Drama.

Der LASK hat seinen Platz dank eines 0:0-Remis in Altach als drittes Team nach Salzburg und Sturm fix. Im Kampf um die Plätze 4-6 konnte in der 21. Runde keine Mannschaft gewinnen. Rapid kommt gegen Lustenau zuhause nicht über ein Remis hinaus und muss weiter um einen Platz in der Meistergruppe zittern. Hartberg und Klagenfurt müssen knappe Niederlage hinnehmen und sind ebenfalls noch nicht fix oben dabei. Die Wiener Austria wahrt mit einem 2:1-Sieg bei BW Linz die allerletzte Chance auf einen Platz unter den besten Sechs. Für den Wolfsberger AC steht nach der 0:4-Niederlage beim SK Sturm fest: Nach Runde 22 geht es in der Qualifikationsgruppe weiter.

SK Rapid – Austria Lustenau 1:1 (0:0)

Rapid muss nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kongolo (33.) gegen Lustenau lange in Unterzahl spielen und lag dann nach einem Treffer von Bobzien (50.) sogar zurück. In der 76. Minute sah der Lustenauer Grabher die Rote Karte und Grüll verwandelte den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. Damit sind die Hütteldorfer noch nicht sicher in den Top 6. Zum Spielbericht

SK Sturm – Wolfsberger AC 4:0 (0:0)

Der Wolfsberger AC muss sich beim Tabellenzweiten Sturm mit 0:4 geschlagen geben, hat aber trotzdem noch einen Chance in die Meistergruppe zu rutschen, weil die Konkurrenz keine Siege feiern konnte. Zum Spielbericht

Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt 1:0 (0:0)

Die Klagenfurter verlieren in Salzburg mit 0:1, haben aber dank der Ergebnisse der direkten Konkurrenten im Kampf um die Top 6 weiterhin alles selbst in der Hand. Zum Spielbericht

BW Linz – FK Austria Wien 1:2 (1:1)

Die Wiener Austria wahrt mit einem knappen Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz die allerletzte Chance auf einen Platz in der Meistergruppe. Zum Spielbericht

WSG Tirol – TSV Hartberg 1:0 (0:0)

Der TSV Hartberg verliert nach langer Unterzahl (Frieser sah in der 35. Minute die Rote Karte) bei der WSG Tirol mit 0:2. Damit bleiben die Hartberger zwar auf Platz vier der Tabelle, sind aber noch nicht fix in der Meistergruppe. Zum Spielbericht

SCR Altach – LASK 0:0

Der LASK kann auch im vierten Frühjahrsspiel in der ADMIRAL Bundesliga nicht gewinnen. Der Punkt in Altach reicht aber für die frühzeitige Qualifikation für die Meistergruppe. Zum Spielbericht