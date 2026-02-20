LASK gegen Red Bull Salzburg: Ein Duell auf Augenhöhe

Wenn am 22. Februar die Raiffeisen Arena ihre Tore öffnet, steht ein Duell zweier Mannschaften an, die sich gegenseitig fordern. Der LASK empfängt den FC Red Bull Salzburg und selten war die Ausgangslage so brisant wie dieses Mal (das Spiel am Sonntag ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live!). Beide Teams stehen aktuell punktgleich auf der Tabelle: 33 Punkte hat jeder auf dem Konto.

Bei ihrem letzten Zusammentreffen im Sommer legten die Mozartstädter innerhalb weniger Minuten den Grundstein für den 3:0 Heimerfolg.

Unbesiegt unter Kühbauer

Seit Oktober 2025 ist es offiziell: Didi Kühbauer ist zurück in Linz. Und seine Rückkehr hat eingeschlagen wie ein Neustart-Knopf. Schon in seiner ersten Amtszeit führte er die Linzer 2022/23 auf Rang drei und in den Europacup. Der LASK ist unter Kühbauer weiterhin ungeschlagen. Auch das jüngste 1:1 im Oberösterreich-Derby gegen Ried konnte die Euphorie nicht bremsen. Einmal mehr verteilte der Coach im Sky-Interview Lob an seine Truppe: „Die Mentalität meiner Mannschaft war bemerkenswert. Wir müssen noch viel arbeiten, doch meine Spieler machen es unglaublich gut.“

Trotzdem steht eines fest: Es fehlt nur noch ein einziger Sieg für Platz 1 in der Tabelle. Punktgleich mit dem Red Bull Salzburg, aber mit völlig unterschiedlicher Stimmungslage. Im Falle eines Unentschiedens, könnte jedoch auch Austria an den beiden Mannschaften vorbeiziehen.

Salzburgs Krise: Letsch entlassen

Beim Serienmeister hingegen gibt’s gemischte Gefühle. Thomas Letsch war seit Anfang des Vorjahres im Amt, kam auf einen Punkteschnitt von 1,55 – der schwächste eines Salzburg-Trainers seit der Red-Bull-Übernahme vor über zwei Jahrzehnten. 25 Siege aus 56 Pflichtspielen, dazu 19 Niederlagen und das Aus in der Europa League: Die Zahlen sind ernüchternd.

Seit Mittwoch ist bekannt, dass Daniel Beichler das Traineramt bei Red Bull Salzburg übernimmt. Der bisherige Liefering-Trainer soll bei Salzburg frischen Wind reinbringen.

Zwei sieglose Bundesliga-Spiele zum Jahresauftakt haben gereicht, um die sportliche Führung nervös werden zu lassen. Der einst komfortable Vorsprung auf die Linzer ist verpufft, denn der LASK sitzt Salzburg im Nacken.

Throwback 2020: LASK holt gegen Salzburg Tabellenführung

Vor sechs Jahren gab es in der Tabelle ein ähnlich brisantes Duell. Damals gewann der LASK unter Valérien Ismaël mit 3:2 in Salzburg – die erste Liga-Heimpleite der Bullen nach 53 Partien. Dominik Frieser traf doppelt, James Holland steuerte ebenfalls ein Tor bei. Es war die beste Phase der Linzer seit dem Wiederaufstieg, gekrönt von der Tabellenführung vor der Corona-Pause.

Das Spiel am Sonntag ist ein Spiel, das mehr ist als ein Spitzenduell. Es ist ein Stimmungsbarometer für die Liga und vielleicht der Moment, in dem der LASK endgültig zurückkehrt in den Kreis der Titelkandidaten.

