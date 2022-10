LASK holt Flügelspieler mit Ligue-1-Erfahrung für die Amateure

Neuzugang beim LASK: Die Oberösterreicher verpflichten mit Adil Taoui einen talentierten Flügelspieler aus Frankreich. Der 21-Jährige wird zunächst bei der Regionalliga-Mannschaft des LASK spielen.

Der Franzose stand zuletzt beim französischen Zweitligisten SC Bastia unter Vertrag und war seit Sommer 2022 vereinslos. Der Offensivakteur konnte im Probetraining der Schwarz-Weißen überzeugen und schließt sich nun ablösefrei den LASK Amateuren OÖ an.

Ausgebildet wurde Taoui, der bisher überwiegend am linken Flügel zum Einsatz kam, im Nachwuchs des FC Toulouse, für den er 2020 auch zwei Kurzeinsätze in der Ligue 1 bestritt. Auch für die französische U16-Nationalmannschaft kam er in den Jahren 2016 und 2017 zu Einsätzen. In der abgelaufenen Saison absolvierte er für den FC Bastia 15 Spiele.

Bild: Imago