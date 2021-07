Hiobsbotschaft in Oberösterreich noch vor dem Bundesliga-Saisonstart: LASK-Neuzugang Christoph Monschein fällt rund vier Wochen aus.

Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Der von der Wiener Austria zu den Linzern gekommene Stürmer war am Samstag im Cup gegen den FC Marchfeld wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkel ausgewechselt worden. Die Blessur stellte sich nun als Muskelbündelriss heraus. Monschein falle etwa einen Monat aus, so der LASK.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.