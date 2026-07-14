LASK unterliegt Fenerbahce im Testspiel knapp

Der LASK musste sich Fenerbahce in einem umkämpften Testspiel mit 1:2 geschlagen geben. Rund 6.000 Zuschauer in der Raiffeisen Arena sahen eine engagierte Vorstellung der Linzer gegen den türkischen Topklub.

Die Gäste aus der Türkei bestimmten die Anfangsphase und setzten den LASK früh unter Druck. Bereits in der 7. Minute brachte Irfan Kahveci Fenerbahce in Führung. Nach einer starken Parade von LASK-Keeper Lukas Jungwirth reagierte der Offensivspieler am schnellsten und köpfte den Abpraller ins Tor.

Mit Fortdauer der Partie fanden die Linzer jedoch immer besser ins Spiel, verteidigten kompakter und gestalteten die Begegnung zunehmend ausgeglichen. Beide Teams kamen in dieser Phase zu guten Möglichkeiten. Während Jörgensen, Adeniran und Danek aufseiten des LASK aus aussichtsreichen Positionen vergaben, blieb auch Fenerbahce offensiv gefährlich und erspielte sich weitere Chancen, konnte aber ebenfalls keine davon nutzen.

Fenerbahce bleibt gefährlicher

Nach dem Seitenwechsel übernahm Fenerbahce wieder die Kontrolle und erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Nach einer sehenswerten Kombination vollendete Kerem Aktürkoglu zum zweiten Treffer der Gäste.

In der 65. Minute verkürzte Krystof Danek auf 1:2. Nach einem starken Zuspiel von Kapitän Sascha Horvath blieb der Tscheche vor dem Tor ruhig und schob den Ball zum Anschlusstreffer ins Netz. Fenerbahce brachte die knappe Führung letztendlich über die Zeit.