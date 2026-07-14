Frankreich-Teamchef Deschamps nun alleiniger WM-Rekordtrainer

Am französischen Nationalfeiertag ist Didier Deschamps zum alleinigen Rekordtrainer bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestiegen.

Der Weltmeisterkapitän von 1998 war am Dienstag beim Halbfinale gegen Spanien in Arlington/Texas zum 26. Mal für ein WM-Team verantwortlich. Damit ließ er den früheren deutschen Bundestrainer Helmut Schön hinter sich, der die DFB-Elf von 1964 bis 1978 in 25 WM-Spielen betreut hatte.

Auch bei den Siegen lag der Weltmeistertrainer von 2018 zum Anpfiff mit 20 bereits vorne, dazu zählt auch das 4:1 gegen Norwegen bei dieser WM – obwohl er sich aufgrund des Todes seiner Mutter in der Heimat aufgehalten hatte. Schön hat 16 Siege. Zwei WM-Titel als Trainer sind nur dem Italiener Vittorio Pozzo gelungen (1934 und 1938).

Deschamps gibt Traineramt nach WM ab

Deschamps (57) hört nach der Weltmeisterschaft in Amerika als Nationaltrainer auf, mit dann 27 WM-Spielen. Er hatte die Franzosen 2012 übernommen. Er übergibt an seinen Weltmeisterkollegen von 1998, Zinedine Zidane.