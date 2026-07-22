LASK verstärkt sich mit Bundesliga-Rückkehrer

Der LASK hat sich die Dienste von Robert Ljubicic gesichert. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt leihweise von AEK Athen nach Linz, zudem besitzt der Doublesieger eine Kaufoption.

Für Ljubicic ist es eine Rückkehr in die österreichische Bundesliga. Der gebürtige Wiener schaffte beim SKN St. Pölten den Durchbruch im Profifußball und arbeitete dort bereits mit dem heutigen LASK-Trainer Didi Kühbauer zusammen. Nun kommt es in Linz zum Wiedersehen zwischen Spieler und Coach. „Robert ist ein Spieler, der uns mit Sicherheit weiterhelfen wird. Ich freue mich sehr darauf, wieder mit ihm zu arbeiten. Auch wenn er inzwischen etwas älter geworden ist, bin ich überzeugt, dass er nichts von seiner Energie und seiner Mentalität eingebüßt hat.“, so Didi Kühbauer.

Nach seiner Zeit in St. Pölten wechselte Ljubicic zu Dinamo Zagreb, wo er unter anderem Einsätze in der Champions League absolvierte und phasenweise auch als linker Außenverteidiger zum Einsatz kam. Im Jänner 2024 folgte der Wechsel zu AEK Athen.

Dino Buric, Sportdirektor: „Wir freuen uns sehr, dass es mit der Leihe geklappt hat, und bedanken uns bei AEK Athen für die offenen und professionellen Gespräche. Robert ist ein polyvalenter Spieler, der unserem Spiel zusätzliche Flexibilität verleiht und wertvolle Erfahrung in die Mannschaft einbringt.“